Sticchi Damiani, Liguori e Liverani soci onorari del circolo "Mario Stasi"

Saldo il gemellaggio tra il circolo tennis e la società calcistico. In B, finisce 3-3 col Tennis Club Livorno.

È sempre più saldo il gemellaggio tra il Circolo Tennis “Mario Stasi” Lecce e l’Us Lecce.

Il presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, il vicepresidente Corrado Liguori e l’allenatore Fabio Liverani sono stati proclamati soci onorari del Circolo “per meriti sportivi”.

Nel corso della cerimonia, che si è tenuta sabato sera nei giardini del circolo alla presenza di numerosi soci e appassionati, sono state consegnate tre targhe ai dirigenti e al tecnico dell’Us Lecce, e una maglia giallorossa con la scritta “Ct Lecce”, con una grande “A” sulle spalle.

Il presidente del Circolo Tennis Lecce, Giuseppe Dell’Anna Misurale, ha sottolineato che “l’Us Lecce ha compiuto un’impresa straordinaria, perché Lecce aveva bisogno di questa serie A nel calcio, come ha bisogno della serie A del tennis: questa è una città che merita questa posizione. Spero che questo sforzo comune porti bene a noi, come ha portato bene al Lecce calcio”.

Ieri si è giocata l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di B maschile a squadre. Il Ct Lecce, già certo del primo posto nel proprio girone, ha pareggiato 3-3 con il TC Livorno. Bella soprattutto la prova del debuttante Denitto, che ha sconfitto in due set Lepri. Gli altri punti sono stati conquistati da Agamenone, che ha concesso solo tre games a Schold e dal doppio Micolani/Iliev. Il Ct Lecce ha chiuso così con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio.

Il Ct Lecce tornerà in campo domenica 23 giugno, nell’andata della finale per la promozione in serie A/2 (avversario da stabilire). Poi domenica 30 giugno ci sarà la finale di ritorno al Circolo Tennis “Mario Stasi”.

CT LECCE – TC LIVORNO 3-3

SINGOLARI:

Lulli b. Micolani 7/5, 6/1

Denitto b. Lepri 6/4, 6/3

Agamenone b. Schold 6/2, 6/1

Cocchella b. Liguori 6/4, 6/3

DOPPI

Lulli/Shold b. Agamenone/Liguori 3/6/4, 10/7.

Micolani/Iliev b. Cocchella/Antoni 6/3, 6/0.