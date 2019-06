Al "Da Vinci" la premiazione del Certamen nazionale "Fabiana D'Arpa"

Questa sera la premiazione della diciottesima edizione del certamen nazionale fisico-matematico “Fabiana D’Arpa”: i nome dei vincitori.

Cerimonia di premiazione del XVIII Certamen Nazionale Fisico-Matematico "Fabiana D’Arpa" domenica 9 giugno, a partire dalle ore 20 nel cortile del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Maglie.

Sono risultati Vincitori del concorso: primo premio (Ulivo d’argento): ZOGHLAMI OMAR del Liceo Scientifico Statale "C. D’Ascanio" di Montesilvano (PE); secondo premio: BERNARDO FABIO del Liceo Scientifico Statale "G. Banzi Bazoli" di LECCE; terzo premio: ZAGO GIOVANNI del Liceo Statale "Giuseppe Berto" di MOGLIANO VE-NETO (TV); premio speciale "Città di Vernole", riservato alla candidata meglio classificata e più giovane d’età: PAGLIARA ILARIA del Liceo Scientifico Statale "C. De Giorgi" di LECCE con punti 48/100

Alla manifestazione saranno presenti Anna CAMMALLERI (Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia), Vincenzo MELILLI (Dirigente Ufficio VI USR Pu-glia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce), Renato ORTA (Politecnico di Torino), Antonio REPACI (per il Collegio "R. Einaudi" di Torino), Ernesto TOMA (sindaco di Maglie), Francesco LEO (sindaco di Vernole), Mariano LONGO (Università del Salento), Donato De GIORGI (Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce) e Assunta TORNESELLO (primario del reparto di Onco-Ematologia Pediatrica ospedale "V. Fazzi" di Lecce).

Durante la serata verranno premiati anche gli alunni vincitori del concorso "BORSE di STUDIO – Leonardo da Vinci", gli alunni del Liceo che hanno conquistato medaglie nel Torneo Nazionale di GEOMETRIKO, sempre organizzato da questo Liceo. I rappresentanti di Istituto consegneranno, inoltre, ad Assunta TORNESELLO per il reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’ospedale "V. Fazzi" di Lecce, quanto ricavato da una raccolta fondi interna all’Istituto.

L’alunno Giulio Durante della classe 5B consegnerà il suo quadro, vincitore del concorso "Gianserio Strafella", alla famiglia di Gianmarco SORI. Interverranno Angela SELVAROLO (D.S. I.C.S. "G. Strafella" Copertino) e Carmelina SERIO (Vicepreside e organizzatrice del concorso).