Dopo la visita in una pescheria di Taranto, anche una passeggiata nelle acque cittadine: Patti Smith, la sacerdotessa del rock, in attesa del grande concerto al Medimex, si gode la città ionica, comparendo tra i bagnanti increduli, mentre passeggia in mare a piedi nudi.

(Foto dalla pagina Fb “Solo a Taranto”)