Copertino al ballottaggio, cittadini al voto per scegliere il sindaco

È l’unico centro salentino finito al ballottaggio dopo il voto del 26 maggio.

C’è attesa a Copertino, dove sono in corso le operazioni di voto per scegliere il prossimo sindaco della città: dopo il primo turno, che ha visto la sindaca uscente, Sandrina Schito, in vantaggio con il 33,86% di preferenze e 5013 voti, e Vincenzo De Giorgi fermarsi a 3973 voti pari al 26,83% delle preferenze, i due si sfidano nel ballottaggio.

Schito è sostenuta da nove liste: Partito Democratico, AlbaNuova, Valore Assoluto, Copertino Popolare, +Copertino, Italia in Comune di Pizzarotti, Uniti si Vince, Vivacittà e LiberaMente per Copertino.

De Giorgi conta su sette liste: Onda D’urto, Andare Oltre, Liberi Popolari, La Svolta con De Giorgi, Noi con De Giorgi, Copertino Nuovo Percorso e Movimento Regione Salento. I candidati esclusi dal ballottaggio (Ferdinando Valentino, Salvatore Sangiorgi e Cristina Trinchera) non hanno annunciato apparentamenti ufficiali.