Colonne di fumo in tutto il Salento: è già partita la stagione degli incendi

Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono in azione per la provincia, a causa di diversi incendi divampati nelle zone boschive.

Emergenza in tutta la provincia di Lecce: con l’arrivo del caldo e dell’estate in diverse zone del territorio si stanno verificando degli incendi, che vedono impegnati i vigili del fuoco.

Tutte le squadre sono in azione, da Gallipoli e Maglie, per spegnere i roghi, alcuni di medie dimensioni, divampati nelle aree boschive, sia sul fronte ionico che su quello adriatico. La situazione sembrerebbe sotto controllo, ma i pompieri sono tuttora in azione per scongiurare l’espandersi dei fenomeni.

L’ultimo incendio, in ordine di tempo, è quello che si è registrato circa un’ora fa sulla Lecce – San Cataldo, all’interno di un vecchio deposito. Anche qui, vigili del fuoco a lavoro per spegnere le fiamme.