Anche a Lecce un sindacato per la tutela dei diritti dei finanzieri

La costituzione del comitato locale precongressuale è avvenuta giovedì scorso: Antonio Todisco è stato eletto Coordinatore territoriale provinciale.

Lo scorso 6 giugno 2019, si è formalmente costituito a Lecce il Comitato locale del Sindacato italiano lavoratori finanzieri (Silf), dando così inizio al processo di radicamento territoriale del neonato sindacato anche in Puglia. Il Comitato locale precongressuale, che traghetterà il sindacato provinciale verso il primo congresso provinciale previsto nei primi mesi del 2020, si è riunito presso la sede della Cgil di Lecce alla presenza del Segretario organizzativo della Cgil Lecce, Simone Longo.

La nascita del Silf è un vera e propria conquista per la tutela e la salvaguardia dei diritti sindacali degli uomini e delle donne delle Fiamme gialle, resa possibile a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale dell’aprile 2018, che ha sancito l’incostituzionalità della norma che fino a quel momento privava i lavoratori con le stellette delle libertà sindacali garantite ad altre categorie.

In rappresentanza dei 180 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza attualmente iscritti alla sezione leccese del Silf, il Comitato precongressuale ha eletto Antonio Todisco nel ruolo di Coordinatore territoriale provinciale provvisorio. L’obiettivo del Comitato locale precongressuale è diventare punto di riferimento per tutti i finanzieri in servizio nella provincia di Lecce. Il Comitato ha eletto anche i delegati: Massimo Petrillo (zone di Lecce e Gallipoli); Edoardo Petrella (zone di Tricase e Lecce), Giuseppe Quarta (Lecce), Rocco Rizzo (zone di Otranto e Maglie). “Ad Antonio Todisco, ai delegati ed a tutti gli iscritti del Silf auguriamo buon lavoro”, ha detto Simone Longo. “Finalmente anche i militari salentini possono godere delle libertà sindacali, per troppo tempo ingiustamente negate”.