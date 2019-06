Lite in casa per futili motivi, 26enne aggredisce la madre: arrestato

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito anche i carabinieri.



Durante una lite, l'ennesima, scaturita per futili motivi ha aggredito fisicamente la madre. È accaduto ieri a Neviano, dove un 26enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. Quando i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione il giovane, non pago per quanto aveva già fatto, ha cercato invano di opporsi all'arresto con calci e spintoni. La madre del 26enne, poi soccorsa, ha riportato un edema facciale. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari.