Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: paura sulla SS16

Paura intorno alle 18.30 alle porte di Lecce. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Grande Punto, mentre percorreva la SS16, all'altezza dello svincolo per San Cesario. Nonostante la violenza dell'impatto, l'uomo alla guida dell'auto è rimasto illeso. Sul posto oltre ai sanitari del 118 che si sono sincerati delle condizioni del conducente, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municapale per regolare il traffico automobilistico durante i rilievi.