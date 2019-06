Cambio ai vertici della Polizia di Stato: promozioni e nuove nomine

A capo della Digos di Lecce il dottor Luigi La Rotonda. Il vice questore Monica Sammati sarà a capo del Commissariato di Gallipoli.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, tenutosi a marzo scorso, ha nominato Primo Dirigente della Polizia di Stato la dr.ssa Marta De Bellis e il dr. Luigi Larotonda rispettivamente a capo del Commissariato di P.S. di Gallipoli e della Digos di Lecce.

La dottoressa Marta De Bellis ha diretto per più di tre anni il Commissariato di P.S. di Gallipoli conseguendo, insieme ai suoi collaboratori, ottimi risultati operativi in un contesto particolarmente delicato sotto il profilo dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ponendosi, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, come sicuro punto di riferimento per le altre forse di Polizia e le altre istituzioni locali.

Da sottolineare le sue doti organizzative evidenziate nel passaggio “storico” dalla sede fatiscente a quella nuova del Commissariato di P.S., con conseguente riorganizzazione degli uffici.

La dr.ssa De Bellis assumerà la direzione della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto.

Il dottor Luigi Larotonda ha diretto, nella Digos di Lecce, con grande professionalità, tutte quelle attività informative, preventive e, quando necessario, repressive, indispensabili per garantire l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in ordine alle problematiche attinenti alla costruzione del gasdotto TAP.

Il predetto funzionario assumerà la direzione della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brescia.



A decorrere dal 10 giugno, a guidare il Commissariato gallipolino sarà il Vice Questore dr.ssa Monica Sammati, già Vice Capo di Gabinetto della Questura di Lecce e portavoce del Questore.

La dr.ssa Sammati , annovera nella sua esperienza la direzione del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno (Reggio Calabria). A Lecce ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Immigrazione, nonché quello di responsabile dell’Ufficio del Personale della Questura.



In sostituzione del dr. Luigi Larotonda, dirigerà la Digos di Lecce il Vice Questore Aggiunto dr. Carmine Massarelli.