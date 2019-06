Tragedia sulla Campi-Guagnano: motocilista muore sul colpo

Ancora ignote le cause che hanno provocato il terribile incidente. Immediati i soccorsi ma per l'uomo non c'èstato nulla da fare.



Tragedia poco dopo le 16.30 sulla provinciale che collega Campi a Guagnano. Un motociclista che viaggiava lungo il rettilineo ha perso il controllo delle due ruote finendo fuori strada. Ancora ignote le cause che hanno provocato il terribile incidente. Immediati i soccorsi da parte dei sanitsri del 118 che però hanno potuto solo constatare il decesso.