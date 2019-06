Investita da un’auto mentre insegue il proprio cane: denunciato un anziano

È accaduto questa mattina a Lecce, nei pressi del viale dello Stadio. Il conducente ha dichiarato di essersi spaventato.

È stata investita mentre attraversava la strada per rincorrere il suo cane sfuggito al guinzaglio. Il conducente è fuggito senza prestarle soccorso: ad avvisare gli agenti, un cittadino che aveva assistito alla scena e che aveva annotato la targa.

Sono scattate immediate le ricerche del pirata della strada, mentre la donna, una 53enne, è stata accompagnata in ospedale e medicata per alcune escoriazioni.