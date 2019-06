Matrimoni combinati per ottenere la cittadinanza: pagati anche 10mila euro

Denunciate 4 persone di Francavilla Fontana per aver organizzato nozze con cittadine giorgiane: soldi per gli sposi e per i testimoni rimborsati con 50 euro.

Per far avere la cittadinanza italiana a delle cittadine georgiane, organizzavano falsi matrimoni, facendosi pagare. I carabinieri hanno deferito in stato libertà quattro persone tutte di Francavilla Fontana per violazione della normativa sull’immigrazione clandestina. In particolare, i quattro hanno conseguito un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di tre donne, tutte di nazionalità georgiana, favorendone la permanenza sul territorio nazionale. I quattro hanno organizzato falsi matrimoni dietro compenso in denaro, nel periodo tra gennaio e aprile 2017, finalizzati al conseguimento da parte delle tre donne georgiane interessate, della cittadinanza italiana. Chi ha ordito il tutto, il vero ispiratore dei falsi matrimoni celebrati con rito civile è un Francavillese 41enne che lavora a Bari, il quale avrebbe percepito per ogni matrimonio “combinato” la cifra oscillante tra gli 8mila e i 10mila euro dalle donne. L’uomo aveva contattato tre suoi concittadini al fine di acquisirne la disponibilità a sposare le georgiane dietro compenso. I tre uomini hanno ricevuto un compenso oscillante tra i mille e i duemila euro: i testimoni sono stati, o uomini del luogo pagati 50 euro, o altre cittadine georgiane. L’unica clausola che gli sposi dovevano rispettare era quella che il matrimonio dovesse durare fino al conseguimento del permesso di soggiorno delle donne.