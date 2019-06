È la notte di Liam Gallagher, al Medimex arriva l’ex Oasis

Il festival chiude domani con la sacerdotessa del rock Patty Smith che si esibirà sulla rotonda del Lungomare.





Patti Smith e Liam Gallagher. Grandi nomi a Taranto per l'appuntamento con il Medimex, il festival promosso dall'agenzia regionale Puglia Sounds.





Stasera toccherà all’ex frontman degli Oasis Liam Gallagher, che proprio in questi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo “Shockwave” estratto dal suo secondo album da solista “Why Me? Why Not”, in uscita a settembre. Chiusura domani 9 giugno con Patti Smith.





Queste le date dei concerti:



8 giugno Liam Gallagher

9 giugno Patti Smith



