Un chilo di marijuana nascosto nell’auto, in manette 31enne di Calimera

La scoperta ieri sera intorno alle 21.30. L’arrestato è stato trasferito in carcere a Lecce.

Era in auto con oltre un chilo di droga. Per questo il 31enne, Luciano Mazzei, è stato arrestato ieri sera. La scoperta, da parte dei carabinieri è avvenuta a Calimera, mentre erano in perlustrazione in via Donatello.