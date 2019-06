Fece 13 al Totocalcio, ma il Coni non pagò mai il miliardo di lire: morto a 67 anni

Martino Scialpi, commerciante tarantino, ha lottato per 38 anni per vedersi riconosciuta la vincita.

Un 13 al Totocalcio non gli ha cambiato la vita, anzi, è morto prima di poter vedere i soldi della vincita. Martino Scialpi, il commerciante di Martina Franca che nel 1981 ingaggiò una disputa legale con il Coni, per vedersi riconosciuto il colpo da un miliardo di lire, è deceduto a 67 anni.