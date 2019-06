A Ruffano Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati

Appuntamento quest sera nella piazza di Ruffano concerto organizzato dal comitato festa di Sant'Antonio.



Cristina D’Avena, regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni, arriva a Ruffano. Per l'occasione sarà in scena in un live assieme a Flashback, per uno spettacolo improntato sul tema del “ricordo”. Organizzato dal comitato festa di sant'Antonio, promette di essere un incredibile show, tutto da cantare e pieno di sorprese.





Appuntamento a Ruffano questa sera, in piazza San Francesco. Start ore 21.30.