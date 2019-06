I Carabinieri festeggiano l’Arma: celebrazione in piazza Duomo

Nel 205esimo anniversario delle Fondazione saranno consegnati anche encomi ed elogi per i militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

Si celebrerà il prossimo 5 giugno nella cornice di piazza Duomo a Lecce, il 205esimo anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Il 5 giugno è la data in cui canonicamente ricorre la festa in coincidenza con l’attribuzione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di guerra dell’Arma (5 giugno 1920, a testimonianza della eroica partecipazione dell’Arma al I conflitto mondiale).

Era il 13 Luglio 1814 quando a Torino il Re Sabaudo Vittorio Emanuele I° istituiva il “Corpo dei Carabinieri Reali”. Corpo che divenne Arma con legge 30 settembre 1873. Da allora i Carabinieri vivono in modo esclusivo lo straordinario legame con il territorio, oggi affidato a 103 Comandi Provinciali, 536 Comandi di Reparto Territoriale e Compagnia, 65 Tenenze e ben 4500 Stazioni, cuore della nostra organizzazione e tra i simboli più antichi e amati dello Stato italiano. La “Benemerita”, originariamente inquadrata nell’Esercito Italiano, il 31 marzo 2000 è stata elevata al rango di autonoma Forza Armata, quarta in ordine di costituzione.

La Festa dell’Arma si terrà, a partire dalle 20, con una breve ma solenne cerimonia militare, quale momento di celebrazione dei sentimenti e valori che ispirano l’operato quotidiano dei Carabinieri, con la premiazione dei militari che, con abnegazione e professionalità, si sono distinti nelle attività quotidiane.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Col. Giampaolo Zanchi traccerà un quadro sull’attività svolta dall’Arma di Lecce e saranno consegnati encomi ed elogi ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

La cerimonia si svolgerà alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della provincia di Lecce, che svolge una sensibile ed importante azione di supporto sociale e di protezione civile, quale espressione concreta dello spirito dell'Arma a favore del cittadino, anche fuori dal servizio attivo, e dei familiari di militari dell’Arma deceduti in servizio.