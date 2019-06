Lucioni, missione compiuta: da Lecce a Benevento per la lotta alla Sla

Il difensore giallorosso ha mantenuto la sua promessa, dopo la promozione in Serie A della squadra salentina.

Sudore, fatica, chilometri, tutto per una buona causa. È giunto a destinazione nel pomeriggio di ieri Fabio Lucioni. Il difensore del Lecce, insieme ad una comitiva di cicloamatori, ha tagliato il traguardo di Benevento, punto finale di un mini tour sui pedali che è partito da Lecce e, attraverso Lacedonia, si è chiuso nel capoluogo sannita. Il tutto per tenere fede ad una promessa fatta prima della promozione del Lecce e, soprattutto, per sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro la Sclerosi Multupla Amiotrofica.

“Avete partecipato in tanti – scrive Lucioni sui suoi canali social – sia durante la pedalata, sia all’arrivo nelle varie città e mi avete sempre trasmesso il vostro affetto. Mi avete dato una grandissima forza che mi ha aiutato ad affrontare il percorso. Per chi volesse sostenere l’iniziativa attraverso una donazione, la campagna per la raccolta di fondi qui sulla mia pagina Facebook resterà attiva anche nei prossimi giorni. Un grazie di cuore a tutti”.