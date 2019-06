Armati nel salone da parrucchiere sottraggono 600 euro: arrestato un rapinatore

Uno dei due rapinatori è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Si cerca un altro uomo.



Sono entrati nel salone di parrucchiere per donna a Cavallino brandendo una pistola. Si è consumata così, ieri pomeriggio intorno alle 17, una rapina ai danni dei titolari dell'esercizio commerciale e di alcuni clienti presenti in quel momento. Due malviventi, con il volto coperto da caschi integrali, hanno dapprima sottratto il denaro dell'incasso - circa 300 euro - e non paghi hanno costretto le clienti a farsi consegnare il denaro del quale erano in possesso - altri 300 euro.

Non appena arraffato il bottino sono fuggiti a bordo di un ciclomotore.



A quel punto sono entrati in azione i carabinieri che, ascoltati i testimoni e visionati i filmati di videosorveglianza, sono riusciti ad intercettare e fermare Cosimo Valerio Marcellino, 47enne di Novoli, mentre era ancora alla guida dello scooter utilizzato per la rapina qualche ora prima.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha poi deciso di confessare davanti al suo avvocato facendo ritrovare ai carabinieri la pistola - in realtà un'arma da softair - nascosta nelle campagne della periferia di Novoli. Il 47enne si trova ora agli arresti domiciliari, mentre i militari sono alla ricerca del suo complice.