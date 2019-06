Disoccupato si fa ospitare dal vecchio zio: gli ruba 15mila euro e scappa

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce: sarebbe fuggito in compagnia di una donna.



Dante Aligheri lo avrebbe destinato in fondo all'Inferno, nella Giudecca, la zona destinata ai traditori dei benefattori. Un 40enne originario di Francavilla Fontana è stato denunciato per furto aggravato nei confronti di un suo vecchio zio.

L'uomo, infatti, rimasto senza lavoro, senza casa e senza moglie, aveva chiesto ospitalità al fratello del padre, un ultraottantenne che risiede nell'hinterland brindisino.

La loro convivenza è durata qualche mese: tanto è bastato al nipote per conoscere alcuni dettagli sui risparmi del vecchio zio. Quest'ultimo infatti raccoglieva tutti i suoi risparmi in un barattolo di latta che nascondeva sotto un mattone del pavimento della camera da letto. Quando l'anziano ha ritirato l'ultima mensilità della pensione l'amara scoperta: nel barattolo dove fino a qualche giorno prima c'erano 15mila euro in contanti non c'era più nulla.



Dopo un leggero malore l'uomo ha denunciato il furto presso la stazione dei carabinieri, i quali hanno escluso - considerata l'assenza di segni di effrazione - che l'autore del furto potesse essere estraneo all'abitazione. Da quel giorno non si hanno più notizie del nipote, che non è più raggiungibile telefonicamente ed è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza dei vicini mentre si allontanava a bordo di un'auto con una donna e delle valige. I carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà.