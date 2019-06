Tre ciclisti investiti: due incidenti tra auto e biciclette

Due incidenti in mattinata sul versante ionico: uno a Sant'Isidoro e il secondo sulla Veglie - Porto Cesareo.



Una domenica da dimenticare per i ciclisti salentini: questa mattina, in seguito a due incidenti che si sono verificati in provincia, tre persone sono rimaste ferite. Due di loro sono state soccorse, una delle quali con una frattura scomposta, a Sant'Isidoro, dove un'auto sarebbe entrata in contatto con un gruppo di corridori.

Trauma cranico, invece, per un altro ciclista che, sulla Veglie - Porto Cesareo, è uscito fuori strada in seguito ad un tamponamento con una vettura che sopraggiungeva sulla carreggiata.

In entrambi i casi sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure mediche.