Giornata del latte: in Puglia 80mila mucche "firmano" i formaggi locali

Festeggiata la giornata mondiale del latte nei mercati contadini di Campagna Amica. Garantita la sicurezza e la qualità con un elevato sistema di controllo.

Festeggiata la giornata mondiale del latte nei mercati contadini di Campagna Amica, grazie alle 80mila mucche da latte che in Puglia mettono la firma sulla propria produzione di latte, formaggi e yogurt, garantita a livelli di sicurezza e qualità superiore, grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d’Europa, ma anche ai primati conquistati a livello nazionale e comunitario con 2 DOP (canestrato pugliese e mozzarella di bufala) e 17 formaggi riconosciuti tradizionali dal MIPAAF (burrata, cacio, caciocavallo, caciocavallo podolico dauno, cacioricotta, cacioricotta caprino orsarese, caprino, giuncata, manteca, mozzarella o fior di latte, pallone di Gravina, pecorino, pecorino di Maglie, pecorino foggiano, scamorza, scamorza di pecora, vaccino). Sono i primati del settore lattiero – caseario, i Sigilli della biodiversità, ricordati e festeggiati da Coldiretti Puglia in occasione del Milk World Day indetto dalla Fao il 1 giugno.

“L’etichettatura obbligatoria è divenuta una infallibile cintura di sicurezza per i nostri allevatori che devono poter competere alla pari e per la salute dei nostri consumatori debbono poter scegliere in maniera consapevole quello che acquistano e mangiano”, dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. "Con l'accordo di filiera siglato da Coldiretti, la Cooperativa ‘Latte Munto in Puglia’ e la Delizia Spa, sono state codificate regole precise che hanno messo un stop alle continue fluttuazioni di mercato, ricorda il presidente Muraglia, dovute a manovre speculative e a frequenti decisioni unilaterali da parte dei caseifici di sospendere il ritiro del latte. Dalle frontiere italiane passano ogni giorno24 milioni di litri di “latte equivalente” tra cisterne, semilavorati, formaggi, cagliate e polveri di caseina, per essere imbustati o trasformati industrialmente".

In Puglia a fronte dei 1.939 allevamenti che producono 3,6 milioni di quintali di latte bovino, le importazioni di latte dall’estero raggiungono i 2,7 milioni di quintali e i 35mila quintali di prodotti semi-lavorati quali cagliate, caseine, caseinati e altro, utilizzati per fare prodotti lattiero-caseari che vengono, poi, venduti come prodotti lattiero-caseari “Made in Puglia”.

“Sono riuscite a sopravvivere con grande difficoltà in Puglia – continua il Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – appena 2.700 stalle, a causa principalmente del prezzo del latte, dovuto non solo alla crisi, ma anche e soprattutto a queste evidenti anomalie di mercato. Oltre all’inganno a danno dei consumatori, si tratta di concorrenza sleale nei confronti degli stessi industriali e artigiani che utilizzano esclusivamente latte locale. L’insidia alla salute dei consumatori e l’erosione della capacità di competere dei nostri allevatori e dei nostri coltivatori è dipesa finora principalmente da un fattore, dall’assenza di etichettatura obbligatoria sull’origine delle materie prime, una delle battaglie portate avanti caparbiamente da Coldiretti”.

L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari deve essere indicata in etichetta con:

a) “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;

b) “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”

c) “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”;