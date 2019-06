Violente grandinate nel Salento: temperature in picchiata

Il maltempo non concede tregua. Nuova violentissima grandinata nella zona di Supersano: strade come fiumi e chicchi di ghiaccio grandi come nocciole nel basso Salento circa un'ora fa.

Il maltempo ha colpito anche Parabita, Matino, Ruffano e Surano con forti temporali che hanno creato non pochi disagi.



Un violento temporale grandinigeno si era manifestato a Galatina e dintorni all'ora di pranzo: segnalati 24mm in pochi minuti e temperatura crollata a 14°.

Grandine anche nel tarantino, dove il fenomeno ha sorpreso le spiagge di Maruggio.



Oggi, 1 giugno, per convenzione internazionale, inizia l'estate meteorologica, anche se persistono sul nostro territorio condizioni atmosferiche instabili, con rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali della giornata.



video da Galatina di Mirko De Matteis,



Video da Ruffano di Anna Malorgio