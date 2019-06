"Il tuo cuore è un bene prezioso. Ascoltalo": tutti in piazza contro lo scompenso cardiaco

In Piazza Sant’Oronzo tutti in fila davanti all’ambulanza del 118 per gli screening che ci avvisano se c’è un malfunzionamento cardiaco. La campagna “Il tuo cuore è un bene prezioso! Ascoltalo!” punta a sensibilizzare i cittadini, che a cominciare dai 40 anni devono capire segni e sintomi dei problemi al cuore. La rete cardiaca leccese è pronta per la sfida della prevenzione.



L’ipertensione e l’infarto sono le problematiche più diffuse: è per questo motivo che il cuore dev’essere monitorato. Nella conferenza (all’Open Space di Palazzo Carafa) medici ed esperti hanno dato consigli, pareri e informazioni sullo scompenso cardiaco. Quando si verifica questa patologia avvengono una serie di alterazioni nella circolazione arteriosa, e venosa, che vanno a stremare sempre di più le prestazioni cardiache, danneggiando in modo irreversibile il miocardio e di conseguenza peggiorando le condizioni cliniche del paziente. “Dopo i 40 anni è bene che il controllo della pressione arteriosa diventi un’abitudine - chiarisce Ennio Pisanò, Direttore UTIC del Vito Fazzi di Lecce - Se si riscontra un aumento della pressione arteriosa, si possono dare prima di tutto dei consigli e poi si possono prescrivere dei farmaci. La terapia farmacologica oggi è in grado di normalizzare la pressione. Bisogna evitare che l’ipertensione generi quel circolo vizioso che naturalmente può portare allo sfiancamento del muscolo cardiaco”. Il cuore, in queste condizioni, essendo danneggiato, non è in grado di pompare sangue con sufficiente efficacia per mantenere la circolazione arteriosa a livelli normali in tutto l’organismo. La riduzione della quantità di sangue che viene pompata dal cuore al resto dell’organismo e gli ostacoli che incontra il sangue che dagli altri organi torna al cuore generano alterazioni pericolosissime. La pressione venosa che cresce in questo modo determina la fuoriuscita dai vasi sanguigni del liquido e quindi l’edema sia nei polmoni (edema polmonare) sia agli arti inferiori. L’ingrossamento delle caviglie è la manifestazione esterna della formazione di edema declive. Tutto questo è stato spiegato dagli esperti dell’Asl leccese, che in mattinata si sono messi a disposizione di tutti i cittadini che chiedevano informazioni su una problematica che ancora causa tantissime morti improvvise.



L’INFARTO E LA PREVENZIONE



L’infarto e l’altro grande capitolo che ha a che fare con lo scompenso cardiaco: Negli ultimi anni la cardiologia leccese ha fatto grandi passi in avanti nel trattamento delle situazioni acute del blocco coronarico. “Trent’anni fa un infartuato restava in ospedale 30 giorni e qualche volta si moriva ugualmente - spiega il dottore Pisanò - Si faceva quello che si poteva sulla base delle conoscenze del tempo, ma la mortalità intra-ospedaliera era altissima. Oggi, invece, a meno che non si verifichino gravi complicanze, ci si salva. Il paziente che si rivolge al 118, ai primi sintomi, viene subito portato in ospedale e si esegue la coronografia. In genere si individua il vaso chiuso e viene quasi sempre riaperto con un’angioplastica. Ecco perché la prognosi di chi è colpito da un infarto al miocardio è migliorata molto in questi anni. Chiaramente ogni caso è a sé stante, ma i numeri sono molto confortanti. Ma se non facciamo prevenzione, primaria e secondaria, questi soggetti possono essere a rischio sempre. Se non trattiamo bene il cuore, il muscolo che si contrae male prima o poi porterà allo scompenso cardiaco. I pazienti cronici con problemi cardiaci devono essere seguiti in maniera sinergica tra ospedale e territorio. Infatti, uno dei problemi principali dei pazienti con scompenso cardiaco è che tendono a tornare in ospedale. Molto spesso si verifica una ridotta aderenza alla terapia: il paziente anziano può dimenticare di prendere le medicine. Quindi il paziente può ricadere nel problema e rivolgersi nuovamente all’ospedale: proprio per evitare questo problema il territorio ha bisogno di offrire un’assistenza integrata, a cominciare dal medico di base. Con un intervento territoriale si può evitare che il paziente si rivolga sempre in ospedale per evitare un carico eccessivo della spesa sanitaria. Le risorse devono essere allocate correttamente per evitare riospedaluzzazioni. “Oggi c’è un ambulatorio dedicato che prende in carico questi pazienti. Medico di base, ambulatorio e ospedale sono tre soggetti che devono saper dialogare per rendere la rete cardiaca più efficace”.



LA PREVENZIONE PRIMARIA