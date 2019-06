Via al 52esimo Rally del Salento: gare mozzafiato e musica

Il programma della storica manifestazione sportiva per gli amanti dei motori.

Rally del Salento pronto a partire: la manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Lecce con il supporto di ACI Sport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova, del Campionato Italiano Wrc, giunge alla 52esima edizione.

Il rally pugliese per eccellenza con i suoi percorsi da brivido sublima il piacere della guida in un contesto paesaggistico che non ha eguali, grazie alle prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo, unite alla sempre presente Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

In contemporanea alla gara valida per il Campionato Italiano WRC si correrà anche il 2°Rally Storico del Salento.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede alle 18:00 dall’Area Portuale di Gallipoli il via vero e proprio, con la cerimonia di partenza e la disputa, circa un ora dopo, con numerazione invertita della Super Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla classifica.

Alle 19.55 il rientro a Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli equipaggi usciranno sabato mattina alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove speciali di Palombara (Km 10,88), Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La manifestazione si concluderà con la cerimonia di arrivo e la premiazione dei vincitori prevista per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli sabato 01 giugno.