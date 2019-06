Ballottaggio Copertino, la Lega chiarisce: "Nessun apparentamento con Sandrina Schito"

La nota di Marti e Dell'Anna per spazzare le voci su un possibile sostegno alla candidata di centrosinistra.

“Apprendiamo dalla stampa di indiscrezioni che darebbero per possibile un accordo tra la professoressa Schito e la nostra coalizione. Vogliamo chiarire che mai alcun accordo potrà esserci tra la Lega e il candidato della sinistra”. Così il commissario provinciale della Lega di Salvini il senatore Roberto Marti e Toni Dell'Anna, commissario cittadino di Copertino in merito alle voci che parlerebbero di un avvicinamento della Lega alla candidata del centrosinistra Sandrina Schito, sindaco uscente, in vista del ballottaggio

“Lasciamo libertà di voto ai nostri elettori per il turno di ballottaggio escludendo qualsiasi accordo con chi ha governato tra il malcontento generale per 5 anni” concludono i due esponenti della Lega nella nota.