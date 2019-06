Cerimonia di insediamento per il sindaco Salvemini: "Da oggi parte la sfida del buon governo"

Cerimonia a porte aperte nella sala consiliare di Palazzo Carafa.

E' il giorno del ritorno di Carlo Salvemini a Palazzo Carafa: questa mattina, nella sala consiliare del Comune si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco. “Ci siamo incontrati l'ultima volta qui il 7 gennaio scorso, è bello tornarci oggi in circostanze completamente diverse - ha detto Salvemini in apertura di discorso ricordando le dimissioni che hanno interrotto l'esperienza di governo durata 18 mesi.



“Come nel 2017, insieme ad Alessandro Delli Noci abbiamo voluto che la proclamazione venisse fatta pubblicamente per dare un segnale alla città e assegnare la giusta solennità a questo momento

Da oggi smetto le vesti di candidato per rappresentare tutti: siamo al servizio della comunità e non solo di chi ci ha votato, la politica e il potere devono avere una funzione di servizio”.