Sciopero Sud Est, aderisce l'80% dei dipendenti

La protesta di 24 ore indetta ieri dai sindacati di categoria.

Massiccia adesione dei lavoratori delle Ferrovie Sud Est allo sciopero di 24 ore proclamato ieri dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Faisa-Cisal. Ad incrociare le braccia per tutta la giornata di ieri più dell’80 per cento del personale dipendente attivo nella provincia di Lecce. Esattamente come all’inizio del mese scorso, anche stavolta nel calcolo delle sigle sindacali non figurano lavoratori precari né gli interinali.

“Ora le organizzazioni sindacali attendono passi in avanti su molteplici tematiche, altrimenti la protesta continuerà – spiegano Giuseppe Guagnano, Filt-Cgil Lecce, Giovanni Conoci, Fit-Cisl Lecce, Francesco De Marindis, Uil Trasporti-Uil Lecce, Antonio Rizzini, Faisa-Cisal Lecce - resta da capire se i timidi segnali di apertura forniti dall’azienda a metà maggio si tramuteranno in qualcosa di concreto e di maggiormente rispondente ai reali bisogni del personale. Filt, Fit, Uiltrasporti e Faisa chiedono ad una dirigenza aziendale finora ha rifiutato il dialogo su problemi particolarmente sentiti dai lavoratori: turni di lavoro, creazione di nuove residenze, spostamento di residenze lavorative, implementazione e sostituzione dei vertici aziendali e dei collaboratori d’ufficio con personale esterno a Fse senza considerare le professionalità interne, decisioni unilaterali non in linea con Contratto collettivo nazionale di settore”.