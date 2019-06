Esce fuori strada e viene sbalzato dall'abitacolo, 32enne in codice rosso

L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba sulla Melendugno-Martano.



E' uscito fuori strada con l'auto sbalzando fuori dall'abitacolo. E' ricoverato in ospedale in gravi condizioni un 32enne di Castrignano dei Greci rimasto coinvolto in un pauroso incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla Melendugno-Martano. Il giovane viaggiava solo a bordo della sua Fiat 500 quando ha perso il controllo del volante finendo in un terrapieno. A seguito del c violento contraccolpo, il 32enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo sotto l'auto. I vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'incidente sono intervenuti per bloccare il mezzo e consentire di recuperare il giovane che è stato condotto in codice rosso al Fazzi dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.