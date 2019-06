Su RaiUno il vigile magliese accusato di bullismo: “Il disabile è un mio caro amico”

A “La vita in diretta” uno degli agenti ha dato le sue ragioni sullo scherzo ripreso in un video di cui lui non sapeva nulla, prendendo le distanze dal collega. Nei prossimi giorni ci sarà un esposto sugli autori della divulgazione.

Ha allontanato l’accusa di bullismo, riportando tutto sotto uno scherzo fatto ad un amico. Così l’agente M.P., 52anni intervistato dalla “Vita in diretta” su RaiUno da Lucilla Masucci ha spiegato il rapporto con il disabile e il video che lo riprende, insieme ad un collega, mentre assistevano alla reazione dell’uomo accortosi che gli mancava una ruota alla bici parcheggiata dentro Palazzo De Marco. Il 52enne ha sottolineato che era stato lo stesso disabile a passare dal Comando dei vigili per chiedere aiuto per la bici e che gli agenti erano usciti in divisa per dargli una mano. “La ruota però era nel camioncino della municipale”, aggiunge la giornalista de “La vita in diretta” e l’agente: “Sì, ma era aperto” lasciando intendere che chiunque avrebbe potuto farlo. Poi sul video spiega che lui non era a conoscenza delle riprese del collega e che di certo non avrebbe voluto che fosse divulgato. Termina scusandosi con chiunque si fosse sentito offeso del suo gesto.