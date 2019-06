Tir si ribalta sulla 101 e rovescia il carico: carreggiata invasa e auto colpita

L’incredibile incidente attorno alle 14 ha rischiato di coinvolgere altri mezzi e provocare feriti.

Paura sulla statale 101, dove un tir si è ribaltato, rovesciando il proprio carico, costituito da materiale ferroso, cavi di acciaio e parti di carcasse d’auto, sulla carreggiata: una vettura è stata colpita da una balla piena di ferro, ma fortunatamente le persone a bordo sono riuscite a uscire indenni dall’accaduto.