Trafugano oltre 25 quintali di rame da campo fotovoltaico: in 7 finiscono in manette

Inseguimento nelle campagne di Nardò all'alba di oggi.

Sono riusciti a trafugare ben 25 quintali e mezzo di cavi in rame ma poco dopo sono stati rintracciati e arrestati. La banda, in tutto sette persone, aveva preso di mira un campo fotovoltaico nelle campagne di Nardò ma la fuga con il sostanzioso bottino è durata poco. All'alba di oggi i

i militari del Norm della Compagnia di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato Gianni Caraccio, 21enne di Galatone, Rocco Caraccio, 38enne di Seclì; Pasquale Storino 43enne di Seclì; Roberto Caraccio 44enne di Galatone; Alì Salmè 41enne tunisino residente a Galatone; Elyoubi Badr, marocchino 36enne residente a Galatone; Mohamed Rovaly marocchino 26enne residente a Galatone. Contestualmente sono stati denunciati a piede un 18enne di Seclì; e E. H. Z., marocchino 32enne di Nardò.