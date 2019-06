Conclusa la trattativa: il parcheggio Ex Enel pronto nel 2020

La società acquirente presenterà il progetto esecutivo a Comune e vigili del fuoco per avviare i lavori di adeguamento.

Entrerà in funzione nel 2020 il parcheggio Ex- Enel: 700 posti auto sorvegliati e al coperto a pochi passi dal centro. Le trattative tra la Fervida Srl e la nuova acquirente PowerSun si sono concluse ieri con l'atto di compravendita.

Nei prossimi mesi la società – leader nel settore del parking in Italia – presenterà il progetto esecutivo al Comune e ai vigili del fuoco e, una volta ricevuto l'ok, darà il via ai lavori di adeguamento dell'immobile che dovrebbero essere terminati entro 9 mesi. Contemporaneamente si sta lavorando al piano tariffario: il costo orario per ciascuno stallo dovrebbe essere 1,50 euro - in linea con il ticket per un parcheggio in centro – con possibilità di attivare abbonamenti e convenzioni.