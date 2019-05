La Corte d’Appello della Figc salva i siciliani, infliggendo una penalità di venti punti e condannato i pugliesi. Il playout dovrà disputarsi.

Ancora un ribaltone in Serie B: la Corte d’Appello federale riporta il Palermo in B, dando alla squadra siciliana venti punti di penalizzazione e rimettendo in piedi i playout che si disputeranno tra Salernitana e Venezia. Il Foggia, invece, per effetto della decisione, retrocede direttamente in serie C con Padova e Carpi.