Il macabro ritrovamento in serata da parte dei familiari dell’anziano.

Orrore a Collepasso, dove in serata è stato rinvenuto nella sua abitazione un anziano, di 85 anni, arso vivo in circostanze tutte da chiarire.

L’uomo abitava in via Roma, all’angolo con via Sturzo. Ad allertare i carabinieri il figlio della vittima. Sul posto, gli agenti della polizia scientifica, insieme ai militari della stazione locale. L’uomo sarebbe stato cosparso di alcol da ignoti e arso vivo.