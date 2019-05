Centrodestra, personalismi e assenza di leader: l'atto di accusa di Messuti

In una conferenza stampa, il leader di “Sentire Civico” commenta il risultato e richiama alle responsabilità tutta la coalizione.

Un centrodestra “senza leader” e “con troppi personalismi”: per Gaetano Messuti, la sconfitta maturata nelle ultime amministrative leccesi viene da lontano, ovvero da quando la coalizione ha iniziato a perdere la Regione Puglia e con lei tutte le sue “roccaforti”. In una conferenza stampa, l’ex assessore e leader di “Sentire Civico”, accompagnato da Giancarlo Capoccia e Oronzino Tramacere, traccia la sua analisi sul voto e prova ad aprire una fase di riflessione interna, all’indomani delle dichiarazioni del candidato sindaco sconfitto, Erio Congedo.

"Il centrodestra leccese è stata corroso – ha precisato - dai personalismi che hanno frazionato l'elettorato. Bisogna riconoscere che il centrosinistra, invece, ha saputo proporre una visione, spingendoci pian piano nell’angolo ".

Per Messuti, è mancata una vera leadership, capace di sanare le frizioni e riunire le forze, tanto che, nella sua analisi, riconosce il peso specifico nel successo di Salvemini alla lista “Noi per Lecce” di Alessandro Delli Noci e di Claudio Stefanazzi, collaboratore di Emiliano.