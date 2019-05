Scommesse, a rischio migliaia di lavoratori del settore: protesta in Regione

In tanti hanno manifestato per l’imminente scadenza delle licenze: chiesta la proroga semestrale, la revisione del distanziometro e la riduzione del numero di luoghi sensibili. Il 5 giugno convocato un incontro.

Scommesse, sale slot, lotterie: monta la protesta dei lavoratori del settore, che vedono a rischio la propria occupazione, in quanto starebbero scadendo le licenze di molte attività (13 giugno). Così è montata, stamattina, la protesta davanti alla sede del consiglio regionale, alla presenza delle sigle sindacali (Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs), per chiedere una proroga di sei mesi alla legge del 2013 e permettere di proseguire con l’attività a 150mila lavoratori.

In più, si chiede la revisione del distanziometro - ovvero il divieto di installare prodotti di gioco entro 500 metri da luoghi sensibili, come scuole o ospedali - e su cui, nel marzo scorso, è intervenuto il consigliere Mimmo Santorsola (Noi a sinistra per la Puglia) proponendo non solo il dimezzamento della distanza ma anche la riduzione dei luoghi sensibili nello specifico elenco. Per il momento, tutto è stato rinviato al 5 giugno, con una convocazione dei sindacati e dei lavoratori in Regione, per discutere la questione.

“A conclusione della manifestazione odierna dei lavoratori occupati nel gioco legale in Puglia è emerso un quadro confusionario che non tranquillizza sulle attività esistenti e nemmeno su quelle future”. A chiarirlo è il segretario generale della Fisascat Cisl Puglia, Antonio Arcadio, preoccupato dalle conseguenze che ricadrebbero su un settore che occupa legalmente migliaia di lavoratori in Puglia.

“Siamo stati ricevuti dalla Presidenza del Consiglio Regionale ma l’unica risposta è stata una nuova data al 5 giugno per discutere delle interpretazioni normative innescate dalle mancate decisioni intraprese in passato dal Consiglio regionale. Vorremmo ricordare che i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), aggiornati a settembre 2018 certificano che in Puglia ci sono 1.016 punti vendita autorizzati dall’ADM a raccogliere gioco (scommesse ippiche, sportive e virtuali) e ad ospitare apparecchi da intrattenimento e divertimento (AWP e VLT) – spiega il Segretario della Fisascat – e sono presenti in 187 comuni: 38 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Barletta Andria Trani, 29 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce e 21 in provincia di Taranto”.

Più nel dettaglio si tratta di 310 Negozi (punti vendita con attività prevalente accettazione scommesse), 261 Punti di Raccolta (ex Centri Trasmissione Dati – CTD, sanati), 442 Corner (“Punti Gioco”, punti vendita con attività accessoria accettazione scommesse) e 3 Ippodromi.

“Un numero di lavoratori – precisa - stimabile in poco più di 2.800 posti di lavoro ai quali aggiungere gli addetti alle sale bingo, i punti di concorsi a pronostico, i punti vendite a scommesse e per le lotterie. In totale quasi 13 mila lavoratori direttamente impegnati in attività di gioco legali sotto rigidi controlli. A questi vanno aggiunti i settori dell’indotto: imprese di pulizia, tecnici impiantistica, tecnici della manutenzione tecnologica, cancelleria, consulenti fiscali, del lavoro e legali”.