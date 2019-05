Tap, nuova Via per l'approdo. Blasi: "Emiliano nomini commissario"

Blasi presenta interrogazione in Regione, per sollecitare il governatore sulla nomina del commissario che segua la procedura di Via e Vas: “Emiliano passi dalle parole ai fatti”.

“Ieri ho presentato un'interrogazione urgente con risposta scritta al presidente del Consiglio regionale per capire quali siano le intenzioni ufficiali della Regione Puglia in merito all'integrazione della Commissione tecnica per la procedura di Via e Vas, relativa al nuovo progetto di messa in posa sottomarina presentato da Tap”: Sergio Blasi, consigliere regionale del Pd, annuncia la propria iniziativa in merito alla vicenda.

Come noto, lo scorso 22 maggio il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alla Regione una nota contente l'assoggettamento alla Via del nuovo progetto dell'exit point del gasdotto. Da quel 22 maggio la Regione avrebbe avuto 10 giorni di tempo per nominare un suo commissario con il compito di seguire la procedura di Via e Vas. I 10 giorni scadono il prossimo 31 maggio.