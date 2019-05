Fiumi di droga nel Salento: avanzate richieste di condanna per gli imputati

Nel processo, nato dall’inchiesta che ha documentato la presenza di un’organizzazione dedita al rifornimento di droga sul territorio, sono state avanzate le richieste per gli imputati.

Fiumi di droga nel Salento, è tempo di richieste di condanna nel processo nato sull’operazione “Short message” che, tra lo scorso 26 novembre e il 2 dicembre, ha portato all’arresto di più di 40 persone e a 55 persone indagate, a cui è stata contestata la creazione di una vera e propria associazione per delinquere che riforniva di sostanza stupefacente il territorio. La Procura di Lecce, in queste ore, chiede la condanna per 32 imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato e sono accusati di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, estorsione, detenzione e porto illegale di armi.

L’operazione, condotta dai carabinieri di Specchia col supporto del Norm di Tricase, tra l’ottobre 2015 e il dicembre del 2017, ha documentato le attività delinquenziali di 2 distinte associazioni, finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti: la prima era attiva sui territori di Tricase e Tiggiano, con ramificazioni nel capoluogo brindisino e nella città di Terlizzi, nel barese, dedita alla gestione del traffico di cocaina, eroina, marijuana e hashish sulle piazze di spaccio di numerosi comuni della provincia di Lecce, individuando i fiorenti canali di approvvigionamento riconducibili ad esponenti dell'agguerrito clan malavitoso Dello Russo-Ficco, operante a Terlizzi, i quali, a loro volta, si rifornivano anche da soggetti di nazionalità albanese; la seconda, operante su Taurisano e Corsano, riguardante principalmente il traffico e lo spaccio di eroina nei paesi del basso Salento, gestito da esponenti della criminalità del quartiere 167 della città di Lecce.

Il pm ha avanzato queste richieste per gli imputati: 16 anni, 7 mesi e 10 giorni a Sergio Panarese alias “Fragola”, 35enne di Tricase, accusato di essere il promotore e di aver diretto il gruppo attivo su Tricase; 14 anni e 6 mesi per Pasquale Nestola, 49enne di Galatina; 12 anni, 8 mesi e 20 giorni per Stefano Schirinzi, 32enne di Tiggiano, alias “Servola”; 10 anni, 8 mesi e 20 giorni a Ivan Abate, 39enne di Taurisano; 10 anni, 2 mesi e 20 giorni a Giambattista De Sario, 44enne di Terlizzi; 10 anni e 2 mesi a Roberto Dello Russo, 38enne di Terlizzi; 10 anni e 2 mesi a Paolo Ficco, 39enne di Terlizzi; 10 anni e 2 mesi ad Alessandro De Giorgi, 28enne di Brindisi; 10 anni e 2 mesi a Teodoro Vindice, 52enne brindisino; 9 anni, 8 mesi e 20 giorni a Dario De Angelis, 29enne di Tricase; 8 anni, 4 mesi e 20 giorni a Michela De Ruvo, 30enne di Terlizzi; 8 anni e 4 mesi a Simone Martella, 35enne di Tiggiano; 8 anni, 2 mesi e 20 giorni per Matteo Zocco, 23enne di Corsano.

6 anni e 8 mesi a Luca Andrea Fratolillo, 33enne di Tricase; 5 anni, 8 mesi e 20mila euro di multa a Luca Frisone, detto “Frisa”, 47enne di Lecce; 5 anni e 4 mesi e 18mila euro di multa per Roberto Corpus, 53enne di Lecce; 5 anni e 15mila euro di multa a Giovanni Rizzo, 50enne di Taviano; 4 anni, 8 mesi e 15mila euro di multa per Massimo Petracca, 40enne di Castrignano del Capo; 4 anni e 12mila euro a Donato Angelo Rainò, 51enne di Taviano; 3 anni e 9mila euro di multa per Eleonora Baldassarre, 41enne di Cavallino; 3 anni e 9mila euro di multa per Francesco Bongiorno, 49enne di Lecce; 3 anni e 9mila euro di multa per Antonio Calò, 46enne di Lecce; 3 anni e 9mila euro di multa per Mario De Luca, 42enne di Lecce; 3 anni e 9mila euro di multa a Giuseppe Guglielmo, 44enne di Miggiano; 3 anni e 9mila euro di multa a Sergio Margoleo, 26enne di Ugento.

Due anni, 10 mesi e 22mila euro di multa per Cristian Fortiguerra, 32enne di Tricase; 2 anni, 10 mesi e 22mila euro di multa a Cosimo Damiano Marco Piro, 48enne di Taurisano; 2 anni, 8 mesi e 6mila euro di multa per Roberto Santo, 44enne di Lecce; 2 anni e 5mila e 400 euro di multa per Cristina Baglivo, 34enne di Tricase; 2 anni e 5mila e 400 euro di multa a Donato Orlando, 33enne di Tricase; 2 anni e 5mila e 400 euro di multa a Salvatore Savarelli, 24 enne di Gagliano del Capo; 6 mesi e 1200 euro di multa a Simone Portaluri, 36enne di Cutrofiano.

Richiesta di patteggiamento (su cui il Gup si pronuncerà il 20 giugno) hanno avanzato Alessandro Manni, 46enne, e Nadia Pispero, 49enne, entrambi di Taurisano, e Rocco Ciullo, 22enne di Morciano di Leuca. Hanno già patteggiato invece la pena diciotto imputati: si tratta di Stefano Bleve, 40enne di Corsano; Omar Alberto Caloro, 28enne di Tricase; Omar Capece, 28enne di Corsano; Giulio Carangelo, 50enne di Taurisano; Domenico De Francesco, 56enne di Tiggiano; Alessandro De Iaco, 35enne di Scorrano; Nadir Frisullo, 26enne di Tricase; Gianni Martella, 32enne di Corsano; Antonio Orlando, 27enne di Corsano; Simone Piani, 36enne di Cutrofiano, Eros Calabrese, 31enne di Corsano; Donato Rosario Colona, 42enne di Taurisano; 10 mesi e 400 euro di multa ad Antonio Coppola, 27enne di Tricase; Emanuela Elia, 43enne di Tricase; Emanuele Grasso, 36enne di Montesano salentino; Andrea Melcarne, 22enne di Alessano.