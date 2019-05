Si sente male poco prima di imbarcarsi e muore, choc all'aeroporto di Brindisi

La donna si trovava nel parcheggio dell'aeroporto ed è stata subito soccorsa da medici e sanitari che non sono riusciti a salvarle la vita.

Un malore improvviso nel parcheggio dell’aeroporto non ha lasciato scampo ad una donna di Calimera che stava per imbarcarsi per la Svizzera. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri davanti all'aeroporto del Salento di Brindisi. La donna, 63enne, è stata soccorsa immediatamente da medici e infermieri presenti nello scalo ma per lei non c'è stato nulla da fare: nonostante i numerosi tentativi di rianimarla durati più di mezz'ora la donna è spirata davanti ai tanti presenti che hanno assistito alla triste scena.