“The world in your classroom”: buone prassi e intercultura al Cpia di Lecce

Progetto pilota del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Lecce: scambi culturali tra studenti migranti e autoctoni.

Un progetto interculturale per favorire gli scambi e la conoscenza reciproca tra studenti migranti e autoctoni. E' partito la scorsa settimana al Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Lecce il progetto pilota dal titolo “The world in your Classroom”, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lequile. Studenti e studentesse si sono incontrati nella sede di San Pietro in Lama per un workshop linguistico finalizzato a favorire una cittadinanza attiva e consapevole, promuovere la conoscenza reciproca tra studenti appartenenti a etnie e culture diverse e valorizzare le diversità come risorse di apprendimento e di crescita personale.



Il workshop, che vorrebbe essere il primo di una serie, si è svolto il martedì 21 maggio interamente nelle lingue inglese e francese, ha dato l’opportunità agli alunni di San Pietro in Lama di interagire con studenti madrelingua del CPIA in un clima di integrazione e condivisione. Gli studenti del CPIA (due nigeriani, un senegalese e un ivoriano), hanno assistito ai lavori presentati dagli alunni di terza media di San Pietro in Lama riguardanti i loro paesi d’origine, aggiungendo informazioni di carattere culturale e personale e rispondendo alle domande che gli sono state rivolte.

Tutti insieme, infine, hanno cantato sulle note di “Redemption Song”, immortale inno alla libertà di Bob Marley. A partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020, il progetto “The world in your classroom” sarà rivolto a tutti gli istituti scolastici interessati della Provincia.