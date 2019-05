Disabile deriso dai vigili urbani: i due agenti rischiano il posto

Avevano smontate le ruote della sua bicicletta mentre erano in servizio e avevano filmato la sua reazione. I due agenti sono stati trasferiti e ora rischiano la divisa.



Sono stati trasferiti in un altro ufficio e ora rischiano anche la divisa i due vigili urbani magliesi che si erano presi gioco di un concittadino disabile. Avevano smontate le ruote della sua bicicletta mentre erano in servizio e avevano filmato la sua reazione stizzita.

Il video poi aveva fatto il giro del web arrivando nelle mani della Procura che ha avviato le indagini nei confronti dei due poliziotti. Per loro l'accusa è di violenza privata, interruzione di pubblico servizio ed istigazione al suicidio.

Nel frattempo l'ufficio dei procedimenti disciplinari, convocato dall'Amministrazione, ha disposto il loro trasferimento negli uffici Anagrafe e Tributi. I due vigili rischiano anche di non poter più indossare la divisa.