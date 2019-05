Mac Liposculp, il trattamento che brucia grasso e cellulite

Il Centro Benessere ed Estetica avanzata Relaxharmony di Lecce è l’unico nel sud Italia ad avere questo macchinario, che con una tecnologia di ultima generazione elimina la cellulite con grande efficacia.



La Food and Drug Administration ha approvato un nuovo trattamento laser capace di ridurre le cellule adipose in modo permanente, bypassando l’intervento chirurgico. Esistono decine di autorevoli studi scientifici sull’efficacia di questo nuovo prodotto dell’estetica avanzata. Stiamo parlando del Mac Liposculp, con tecnologia laser al diodo 1060nm che consente, attraverso la liposi non invasiva, una riduzione dell’adipe localizzato. È la più recente novità scientifica nel campo della medicina estetica i cui studi sono stati documentati in importanti pubblicazioni. Il trattamento è sempre personalizzato, ma questo macchinario può consentire di ottenere grandi risultati evitando l’invasività della chirurgia. Inoltre, si interviene su singole parti del corpo, anche simultaneamente, per attaccare con più incisività le zone critiche. È un trattamento ipertermico controllato basato sul rilascio di energia termica che, sollecitando le molecole del tessuto irradiato, favorisce l’innalzamento della temperatura agendo sull’integrità strutturale della membrana cellulare degli adipociti Target. In questo modo si privilegia un intervento più naturale: il corpo elimina le cellule adipose disgregate e i risultati sono visibili già dopo un mese e mezzo. Passate 12 settimane, i risultati ottenuti hanno la caratteristica di essere definitivi. Le cellule adipose si accumulano nel corpo e sono difficili da eliminare. Infatti, quando perdiamo peso, la dimensione delle cellule grasse si riduce ma non diminuisce di numero. Per questo non è facile ridurre la massa grassa nelle zone critiche, nemmeno con esercizio fisico e dieta. Questa nuova tecnologia consente di distruggere le cellule adipose in maniera definitiva.



Le potenzialità di Mac Liposculp



“La tecnologia di Arcamac, Mac Liposculp, non è alla portata di tutti i Centri Benessere: solo quelli più qualificati, che hanno la possibilità di investire in nuove tecnologie, lo acquistano. Per ora siamo l’unico centro nel sud Italia ad avere investito in questa novità - spiega la titolare Lucia De Leo - Noi consigliamo questo trattamento sulla base di uno studio del corpo del cliente. Il nostro obiettivo è quello di eliminare gli accumuli adiposi e la cellulite in modo permanente e con questa macchina l’obiettivo si raggiunge in maniera agevole. Stiamo cercando di far conoscere le potenzialità di questa tecnologia ai nostri clienti offrendo uno sconto del 50% a chi sceglie un pacchetto di epilazione laser. La nostra filosofia è quella del ‘soddisfatti o rimborsati’. Diamo una garanzia del risultato concreta”. Le cellule grasse vengono trattate, distrutte e non si rigenerano più. Ogni seduta dura circa 25 minuti, non è necessario alcun periodo di recupero, il trattamento è confortevole e indolore, oltre ad essere ripetibile. Già dopo la prima seduta cominciano a ridursi le cellule adipose. Un trattamento lungo 6 settimane riduce del 25% l’adipe e del 25% la cellulite. Mac LipoSculp è un dispositivo per il modellamento del corpo progettato per ridurre il grasso più ostinato in aree problematiche come l’addome, le maniglie dell’amore, i fianchi, interno cosce, braccia e persino il sottomento offrendo alle cliniche il massimo in termini di tecnologia avanzata per aiutare i propri clienti a ottenere l’aspetto desiderato evitando di passare per la chirurgia.



L’intervento e le qualità tecniche