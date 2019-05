Maxi-discarica abusiva alle porte di Lecce, scatta il sequestro del Noe

La scoperta effettuata grazie ad un elicottero dei carabinieri di Bari.

Una discarica abusiva di rifiuti industriali anche pericolosi è stata sequestrata dai carabinieri del Noe in località Torre Rinalda. La scoperta è stata effettuata con l’ausilio del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali ed industriali. La discarica abusiva è estesa su 17mila m2.

I militari specializzati in reati ambientali, hanno individuato, in una porzione dell’area sequestrata, alcuni rifiuti che affioravano dal terreno. Tale circostanza, insieme ai movimenti di terra e i rilievi rispetto al piano di campagna fanno ipotizzare una possibile attività di tombamento di rifiuti. Per questo nei prossimi giorni saranno condotti accertamenti specifici per individuare le quantità e la tipologia di quanto interrato.

In tutto sono stati rinvenuti circa 500 mc di rifiuti speciali costituiti da guaine catramose, scarti delle operazioni di bonifica dei veicoli, “fluff”, rifiuti in legno, una carcassa di autovettura, rifiuti in vetro in parte combusti, il tutto abbandonato sul terreno senza nessuna protezione per l'ambiente. Il reale utilizzatore dell’area, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di discarica abusiva.