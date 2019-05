A San Foca torna l'emporio ecologico: mercatino, musica e prodotti tipici

Domenica 2 giugno ritorna la mostra mercato dell'antiquariato e dei prodotti locali.



Torna a San Foca l'emporio ecologico, il mercatino dell'antiquariato che mette in mostra oggetti antichi e prodotti tipici. Partendo da quel sentimento di nostalgia che accomuna le persone in questa epoca di cambiamento e dalla voglia di riscoprire la nostra storia, come terra di grandi maestranze e di eccezionale ospitalità, culla di mille culture e figlia del gusto di artisti che, nel tempo, hanno reso immortale il patrimonio del nostro territorio. Un tuffo nella magia del passato e nel “fatto a mano” da operatori del settore e da semplici appassionati. Una domenica all’aperto avendo l’occasione di acquistare dell’ottima frutta e verdura a km0, tutto prodotto da agricoltori locali. Girare per le bancarelle può diventare un passatempo alternativo e divertente! Potete trovare oggetti antichi, da collezione, pezzi unici di qualsiasi provenienza: collane, borsette, mobili, dischi, orologi, oggetti per la casa e la persona e tanto altro..

A fare da contorno, musica ed intrattenimento.



Info e prenotazione spazi espositivi anche tramite SMS/WhatsApp ai numeri: 3391059807 (Emilio) 3336205018 (Antonio)