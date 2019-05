Congedo: "È la vittoria di Salvemini, finito un ciclo: centrodestra da reinventare"

Erio Congedo riconosce la netta vittoria di Salvemini e disinnesca ipotesi di “complotto”: “Nessuno ha avvertito ciò che stava accadendo”.

Una sconfitta chiara, netta, a tratti impietosa: non usa mezzi termini Saverio Congedo, candidato battuto alle amministrative leccesi, per commentare la sconfitta del centrodestra locale. Le sue liste, sommate anche a quelle di Adriana Poli Bortone, hanno raggiunto un 42% di consensi totali, che dimostrano la crisi della propria area politica sul territorio.

Congedo, prima delle analisi, ha aperto la conferenza ringraziando i presenti, i sostenitori e gli eletti in consiglio: “È un risultato chiaro, una vittoria netta di Salvemini, al quale faccio le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Lecce ha scelto di dare al centrosinistra la possibilità di proseguire l’esperienza dei suoi 18 mesi, con una maggioranza ampia che consenta la governabilità”.

“I dati del centrodestra – ha spiegato - sono pesanti, impietosi: il candidato sindaco si ferma al 33% che, se sommato all’aggregazione delle civiche della Poli, raggiunge il 42%, che rappresenta uno dei risultati peggiori della storia del centrodestra leccese per la storia delle amministrative. Il dato va messo in relazione al risultato delle Europee: si è votati lo stesso giorno con risultati diversi. Da una parte, abbiamo raggiunto il 45,97% e, dall'altra, il 42,89%. Non è differenza abissale, ma c'è una differenza”.

Congedo ammette che si possa parlare di “crollo del centrodestra” provando a immaginare le cause: dalla stanchezza dopo vent’anni di governo, all’atteggiamento sbagliato per i 18 mesi di opposizione, dalla voglia di rinnovamento alle divisioni, dall’idea che si è data di una classe dirigente spinta all’autoconservazione, dai veleni alle “incursioni baresi”. “Qualcuno mi ha pure imputato – ha aggiunto - una campagna elettorale troppo soft, ma questo è il mio stile”.

Le cause della propria sconfitta, però, non possono per Congedo non tenere conto dei meriti degli avversari: “Questa – ha precisato - è stata la vittoria di Carlo Salvemini e dobbiamo rispettare questa scelta dei cittadini”.

“Quando ho deciso di candidarmi – ha proseguito - l'ho fatto perché c'erano primarie: ho sempre creduto in questo strumento e ritenevo fossero un modo, dopo le incertezze del 2017, di riconnettere il popolo di centrodestra con una candidatura arrivata dal basso e dalla partecipazione. È stato un percorso a ostacoli: non è stato semplice arrivarci, mantenerli in piedi e farne rispettare il risultato. Abbiamo tentato di allargare la coalizione, abbiamo candidato tanta gente nuova, espressione della società leccese, ma questo non è bastato”.

“Abbiamo concluso – ha precisato - prematuramente questa esperienza con un dato che deve fare riflettere. Responsabilità? Io ho messo in gioco la mia storia, è stato percorso in salita e per me non facile: ho dovuto lavorare e studiare molto. Ma quando c'è una sconfitta, i ruoli di vertice devono assumersi la responsabilità. E così faccio io oggi. Se questo bastasse da solo per risollevare il centrodestra, farei volentieri il ruolo di vittima sacrificale ma temo non basterà”.

“Nessuno – ha ammesso - ha avvertito ciò che stava accadendo: questo è un dato importante. Non capendo quale fosse l'orientamento degli elettori abbiamo registrato uno scollamento tra elettori e classe politica”.

Congedo ha aggiunto di non credere ai “complotti”: “Non c'è stato il voto disgiunto – ha ribadito - se non in minima parte, un 2,4%, una parte assolutamente fisiologica. Il risultato dice una cosa chiara: questa è una vittoria di Carlo Salvemini. Ed è un segnale chiaro per noi”.