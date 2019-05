Assaltano supermercato nella notte: ladri in fuga con mille euro

L’assalto nella notte in via Olimpica a Tricase: malviventi via con un bottino di mille euro.

Ammonterebbe a mille euro il bottino del colpo messo a segno, nella notte, da ignoti malviventi a un supermercato in via Olimpica a Tricase. I ladri si sarebbero introdotti dopo aver forzato un ingresso laterale, indirizzando verso il registratore di cassa, per recuperare il denaro e poi fuggire.