Tra conferme e grandi esclusi, 8 new entry e solo 4 donne in consiglio

Diverse le conferme, numerose le assenze e tanti grandi esclusi nella nuova geografia di Palazzo Carafa: resta, però, una scarsa presenza femminile in consiglio.

Conferme, grandi assenze, otto new entry e ancora una volta un numero risicato di donne presenti: è l’immagine del nuovo consiglio comunale di Lecce, che esce dalla tornata elettorale segnata dal trionfo netto di Carlo Salvemini e del laboratorio politico con Alessandro Delli Noci.

L’assise segna il riscatto del civismo, per quanto concerne almeno le liste del sindaco eletto, ma vede cambiata la “geografia” politica interna: prima del voto, si erano già tirati indietro volti storici come l’ex sindaco, Paolo Perrone, proiettati su nuove sfide future, mentre l’inchiesta sulle case popolari aveva di fatto escluso ex amministratori come Attilio Monosi, Luca Pasqualini e Antonio Torricelli. Il voto ha escluso altre figure storiche del recente passato politico leccese, a partire da Angelo Tondo.

Non ci sarà più l’anatra zoppa, ovvero il meccanismo che di fatto ha a lungo tenuto in scacco la prima amministrazione di Salvemini, costretta ad accordi trasversali e a subire le continue prove muscolari del centrodestra su firme annunciate, ritirate e poi arrivate: ora Salvemini potrà contare su una maggioranza “amica”, che lo ha sostenuto e accompagnato in questi anni e nella trionfale campagna elettorale.

Sono 20 i seggi che andranno alla coalizione del sindaco: 4 al Partito Democratico, che, a Lecce, vive la personale rivincita politica con un risultato che avvicina l’11% e riporta in consiglio il campione di preferenze e già assessore alla sicurezza, Sergio Signore, con i suoi 1198 voti, l’ex assessore a sport e spettacoli, Paolo Foresio (950 voti), Antonio Rotundo, già capogruppo del partito a Palazzo Carafa (680 preferenze) e Saverio Citraro, già assessore alle politiche del Welfare (426 voti).

Il successo di Lecce Città Pubblica al 10,60% permette alla lista di aggiudicarsi quattro seggi: tornano in consiglio l’ex assessore alle Pari opportunità, Silvia Miglietta, e gli ex consiglieri Pierpaolo Patti (433 voti), Cosimo Murri Dello Diago (431 voti), Natasha Mariano Mariano e Gabriele Molendini (ex aequo a 390 voti con seggio in ballo (probabilmente non appena sarà nominata la giunta, siederanno entrambi in consiglio).

Per la lista Noi per Lecce che ha raggiunto 7,87% tre consiglieri, tra cui la new entry Angela Valli (723 voti) e gli ex consiglieri Marco Nuzzaci (694 voti) e Marco Giannotta (490 voti). Tre seggi a Civica-Ideazione (6.7%) con l’ingresso in consiglio di tre volti nuovi, Cristian Gnoni (477 voti), Antonio De Matteis (389 voti) e Giulio Mele (265 voti).

Sveglia Lecce (al 4,98%) permette il rientro in consiglio di Marco De Matteis (390 voti) e l’ingresso di Giovanni Occhineri (324 consensi). Civica (col 4,80%) avrà due consiglieri: Ernesto Mola (275 voti) e Sergio Della Giorgia (265 voti). L’Udc (2,97%) riporta in consiglio l’ex assessore all’ambiente Carlo Mignone (519 voti). Torna in consiglio anche Alfredo Pagliaro, già presidente dell’assise, in quota Puglia popolare (427 voti).

Nove i consiglieri di centrodestra, compreso il candidato sindaco sconfitto Erio Congedo. Per Fratelli d’Italia (7,11%), entra l’ex assessore Andrea Guido (841 voti) e fa il suo ingresso Roberto Giordano Anguilla (705 voti). Prima Lecce (5,79%) porta in consiglio Gianmaria Greco, ex sindaco di Novoli (574 voti); Forza Italia (4,99% dei consensi) riporta nell’assise l’ex consigliere Luciano Battista (799 voti); la Lega (4,43%) vede l’ex consigliere Severo Martini (406 voti) unico suo rappresentante; Sentire Civico (lista di Gaetano Messuti al 4,04%) consente l’ingresso di Oronzino Tramacere (360 voti). La lista del candidato sindaco (3,47%) permette l’ingresso di una new entry: Andrea Pasquino (218 voti). Lecce Città del Mondo (3,22%) riporta Giorgio Pala in consiglio (746 voti).

Due seggi anche per le liste di Adriana Poli Bortone: uno, proprio all’ex sindaca, l’altro a Giampaolo Scorrano con le sue 340 preferenze. Un posto anche per il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Arturo Baglivo.

Tra i grandi esclusi il candidato sindaco di Sinistra Comune, Mario Fiorella (fermo all’1,37%), l’ex consigliere comunale dei Cinque Stelle, Fabio Valente, gli ex consiglieri Angelo Tondo, Giordana Guerrieri, Bernando Monticelli Cuggiò, Federica De Benedetto, Angela Maria Spagnolo, l’ex presidentessa del consiglio, Paola Povero (che potrebbe rientrare dopo le nomine della giunta), Antonio Lamosa. Restano fuori anche il segretario cittadino della Lega Mario Spagnolo e gli ex consiglieri di Prima Lecce, protagonisti degli accordi e dei disaccordi della scorsa legislatura.

Quattro le donne in consiglio comunale, tre elette nelle liste di Salvemini Silvia Miglietta e Natasha Mariano Mariano (Lecce città pubblica), Angela Valli (Noi per Lecce). La quarta è Adriana Poli Bortone. Nessuna donna eletta nelle liste di Congedo.

Il consiglio comunale potrebbe subire, in base alla giunta che il sindaco nominerà, qualche variazione. Due potrebbero essere gli assessori in quota Pd con Sergio Signore e Paolo Foresio maggiormente indiziati e che dovrebbero rioccupare le stesse deleghe precedenti, ma se i posti fossero tre tornerebbe in corsa anche l’ex assessore Saverio Citraro; uno o due assessorati potrebbero andare a Lecce città pubblica con Silvia Miglietta in rampa di lancio e forse Pierpaolo Patti.