Si esercitava su carne bovina nella sala operatoria dell'ospedale, denunciato primario

L'uomo, dirgente medico del Perrino di Brindisi, è stato anche denunciato per aver abbandonato il turno di guardia in reparto.

Si esercitava a simulare operazioni chirurgiche su carne bovina nella sala operatoria dell'ospedale “Perrino” di Brindisi.

Il responsabile, primario del nosocomio, è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Taranto peculato, abuso d’ufficio e truffa aggravata ai danni dell’Asl di Brindisi. Secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità il sanitario, in orario di servizio, avendo la disponibilità della sala operatoria comprensiva delle attrezzature, del materiale di consumo e del personale infermieristico, ha effettuato attività interventistica non inerente la propria mansione: nello specifico ha effettuato suture su carne bovina. Inoltre pur attestando la propria presenza, ha abbandonato il turno di guardia dal suo reparto ospedaliero per procedere a queste operazioni, con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione ovvero con abuso di prestazione d’opera.