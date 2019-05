Il caldo può attendere: aria fredda in arrivo dai Balcani

Il mese di maggio 2019 non ha alcuna intenzione di mostrare segnali consoni alla stagione estiva ormai alle porte e, quindi, si congederà con un nuovo abbassamento delle temperature e un netto rinforzo del vento di maestrale tra le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 a causa dell'arrivo di aria più fredda dai Balcani.

Tuttavia, un graduale cambio di circolazione sembra profilarsi proprio in concomitanza dell'avvio della stagione estiva meteorologica, ossia già dai primi giorni di giugno, quando la graduale distensione dell'anticiclone lungo i paralleli garantirebbe tempo via via più stabile anche sul Salento.

I giorni a seguire potrebbero essere addirittura caratterizzati dall'arrivo della prima vera ondata di caldo dal Nord Africa, ma al momento è solo una possibile tendenza.